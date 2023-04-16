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Сутички у Судані: кількість загиблих зросла до 56

Сутички у Судані: кількість загиблих зросла до 56

Київ • УНН

 • 697914 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У столиці Судану, Хартумі, другий день тривають сутички між армією та місцевими воєнізованими формуваннями. За словами лікарів, кількість загиблих зросла до 56 мирних жителів, інформує УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Кореспонденти агентства повідомляють про звуки стрілянини та важкої артилерії в Хартумі, над містом стоять клуби диму. Крім цього, зіткнення відбуваються у прилеглих містах Омдурман і Бахрі. Ситуація в столиці залишається напруженою, а мирні жителі опинилися в центрі бойових дій.

"Не схоже, що ситуація йде до деескалації. Армія оприлюднила заяву, в якій говориться, що вона не буде вести переговори із Силами швидкої підтримки, доки ці сили не будуть розформовані та не впораються з повстанськими військами. Ми чуємо постріли. Ми чуємо стрілянину важкої артилерії. Незрозуміло, хто контролює палац, а навколо будівлі державного телебачення точаться бої. Армія каже, що вона контролює свою штаб-квартиру, а також міжнародний аеропорт Хартума", - повідомила кореспондент Al Jazeera Хіба Морган з місця подій.

Профспілка суданських лікарів заявила, що щонайменше 56 мирних жителів були вбиті та 595 людей, включаючи учасників бойових дій, отримали поранення після початку бою між військовими та Силами швидкої підтримки (RSF) у суботу, 16 квітня.

Зазначається, що запеклі бої відбулися, коли Сполучені Штати, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати закликали сторони "негайно припинити бойові дії без попередніх умов". З вимогою негайного припинення бойових дій до Судану також звернулися Єгипет, ООН, Китай, Європейський Союз і Африканський Союз.

Дві сторони змагаються за владу, оскільки політичні фракції ведуть переговори про формування перехідного уряду після військового перевороту 2021 року, пояснює агентство. Напруженість виникає через розбіжності між військовими, очолюваними генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, і RSF, очолюваними генералом Мохамедом Хамданом Дагало, щодо того, як воєнізовані формування мають бути інтегровані в збройні сили та який орган має контролювати цей процес.

Нагадаємо

Суданські військові завдали авіаударів по базі воєнізованих формувань неподалік Хартумі у спробі відновити контроль над країною в неділю.

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