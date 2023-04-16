Стычки в Судане: количество погибших возросло до 56

Детали

Корреспонденты агентства сообщают о звуках стрельбы и тяжелой артиллерии в Хартуме, над городом стоят клубы дыма. Кроме этого, столкновения происходят в близлежащих городах Омдурман и Бахри. Ситуация в столице остается напряженной, а мирные жители оказались в центре боевых действий.

"Не похоже, что ситуация идет к деэскалации. Армия обнародовала заявление, в котором говорится, что она не будет вести переговоры с Силами быстрой поддержки, пока эти силы не будут расформированы и не справятся с повстанческими войсками. Мы слышим выстрелы. Мы слышим стрельбу тяжелой артиллерии. Непонятно, кто контролирует дворец, а вокруг здания государственного телевидения идут бои. Армия говорит, что она контролирует свою штаб-квартиру, а также международный аэропорт Хартума", - сообщила корреспондент Al Jazeera Хиба Морган с места событий.

Профсоюз суданских врачей заявил, что по меньшей мере 56 мирных жителей были убиты и 595 человек, включая участников боевых действий, получили ранения после начала боя между военными и Силами скорой поддержки (RSF) в субботу, 16 апреля.

Отмечается, что ожесточенные бои произошли, когда Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты призвали стороны "немедленно прекратить боевые действия без предварительных условий". С требованием немедленного прекращения боевых действий к Судану также обратились Египет, ООН, Китай, Европейский Союз и Африканский Союз.

Две стороны соревнуются за власть, поскольку политические фракции ведут переговоры о формировании переходного правительства после военного переворота 2021 года, объясняет агентство. Напряженность возникает из-за разногласий между военными, возглавляемыми генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и RSF, возглавляемыми генералом Мохамедом Хамданом Дагало, относительно того, как военизированные формирования должны быть интегрированы в вооруженные силы и какой орган должен контролировать этот процесс.

Напомним

Суданские военные нанесли авиаудары по базе военизированных формирований неподалеку Хартума в попытке восстановить контроль над страной в воскресенье.