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Супрун назвала заходи з запобігання насильства над дітьми

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Запобігти насильству над дітьми можна завдяки зменшенню кількості дітей у дитячих будинках та інтернатах, а також заходам на державному рівні, які захищатимуть права дітей та навчатимуть батьків, у яких є проблеми із цим. Про це повідомила під час брифінгу в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.

"Ми працюємо над тим, щоб не було стільки дітей у дитбудинках та інтернатах. Це один із великих кроків, які допоможуть зменшити насильство над дітьми. Другий крок – речі на державному рівні, які допоможуть захистити права дітей, та навчити батьків, які мають такі проблеми, щоб вони могли змінитися", - повідомила вона.

Як уточнила Супрун, щороку трапляються тисячі невиявлених випадків насильства. Так відбувається через те, що служби, які можуть допомогти, в Україні не досить розвинені.

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Також в.о. міністра охорони здоров'я закликала владу де політизувати це питання, щоб гарантувати захист громадянам європейського рівня.

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