Супрун назвала меры по предотвращению насилия над детьми

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62760 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76551 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79285 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107231 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100350 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104535 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111515 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122788 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134300 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Супрун назвала меры по предотвращению насилия над детьми

Супрун назвала меры по предотвращению насилия над детьми

Киев  •  УНН

 • 10802 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Предотвратить насилие над детьми можно благодаря уменьшению количества детей в детских домах и интернатах, а также мерам на государственном уровне, которые будут защищать права детей и учить родителей, у которых есть проблемы с этим. Об этом сообщила во время брифинга и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает корреспондент УНН.

"Мы работаем над тем, чтобы не было столько детей в детдомах и интернатах. Это один из больших шагов, которые помогут уменьшить насилие над детьми. Второй шаг - вещи на государственном уровне, которые помогут защитить права детей, и научить родителей, имеющих такие проблемы, чтобы они могли измениться", - сообщила она.

Как уточнила Супрун, ежегодно случаются тысячи выявленных случаев насилия. Так происходит потому, что службы, которые могут помочь, в Украине недостаточно развиты.

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Также и.о. министра здравоохранения призвала власти где политизировать этот вопрос, чтобы гарантировать защиту гражданам европейского уровня.

Украинские Национальные Новости

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