Супрун назвала меры по предотвращению насилия над детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Предотвратить насилие над детьми можно благодаря уменьшению количества детей в детских домах и интернатах, а также мерам на государственном уровне, которые будут защищать права детей и учить родителей, у которых есть проблемы с этим. Об этом сообщила во время брифинга и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает корреспондент УНН.
"Мы работаем над тем, чтобы не было столько детей в детдомах и интернатах. Это один из больших шагов, которые помогут уменьшить насилие над детьми. Второй шаг - вещи на государственном уровне, которые помогут защитить права детей, и научить родителей, имеющих такие проблемы, чтобы они могли измениться", - сообщила она.
Как уточнила Супрун, ежегодно случаются тысячи выявленных случаев насилия. Так происходит потому, что службы, которые могут помочь, в Украине недостаточно развиты.
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Также и.о. министра здравоохранения призвала власти где политизировать этот вопрос, чтобы гарантировать защиту гражданам европейского уровня.