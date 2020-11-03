Суперник “Зорі” по Лізі Європи здобув розгромний виграш в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. ФК “Лестер” під орудою Брендана Роджерса обіграв “Лідс” в гостьовій зустрічі сьомого туру АПЛ, передає УНН.
У першій половині гандикап для “лисиць” влаштували півзахисники Барнс та Тілеманс — перший забив у порожню сітку воріт, а другий зіграв на добиванні.
М’яч Далласа повернув інтригу у гру на 48 хвилині, але дубль Тілеманса та гол Варді дозволив “Лестеру” святкувати переконливий виграш — 4:1.
Зазначимо, що у “Лестера” стало 15 очок і клуб піднявся на другий рядок і відстає від “Ліверпулю” на один пункт.
Додамо, “Лестер” у попередній грі групового етапу Ліги Європи розгромив луганську “Зорю” (3:0).