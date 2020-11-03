Соперник "Зари" по Лиге Европы получил разгромный выигрыш в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. ФК “Лестер” под руководством Брендана Роджерса обыграл “Лидс” в гостевой встрече седьмого тура АПЛ, передает УНН.
В первой половине гандикап для “лис” устроили полузащитники Барнс и Тилеманс — первый забил в пустую сетку ворот, а второй сыграл на добивании.
Мяч Далласа вернул интригу в игру на 48 минуте, но дубль Тилеманс и гол Варди позволил “Лестеру” праздновать убедительный выигрыш — 4:1.
Отметим, что в “Лестера” стало 15 очков и клуб поднялся на вторую строчку и отстает от “Ливерпуля” на один пункт.
Добавим, “Лестер” в предыдущей игре группового этапа Лиги Европы разгромил луганскую “Зарю” (3:0).