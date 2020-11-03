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Соперник "Зари" по Лиге Европы получил разгромный выигрыш в АПЛ

Соперник "Зари" по Лиге Европы получил разгромный выигрыш в АПЛ

Киев • УНН

 • 10439 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. ФК “Лестер” под руководством Брендана Роджерса обыграл “Лидс” в гостевой встрече седьмого тура АПЛ, передает УНН.

В первой половине гандикап для “лис” устроили полузащитники Барнс и Тилеманс — первый забил в пустую сетку ворот, а второй сыграл на добивании.

Мяч Далласа вернул интригу в игру на 48 минуте, но дубль Тилеманс и гол Варди позволил “Лестеру” праздновать убедительный выигрыш — 4:1.

Отметим, что в “Лестера” стало 15 очков и клуб поднялся на вторую строчку и отстает от “Ливерпуля” на один пункт.

Добавим, “Лестер” в предыдущей игре группового этапа Лиги Европы разгромил луганскую “Зарю” (3:0).

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