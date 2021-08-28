Суперник "Шахтаря" по Лізі чемпіонів виграв другий матч на старті Серії А

Деталі

“Верона” відкрила рахунок на 15 хвилині і довгий час була близькою до отримання позитивного результату. Проте На 47 хвилині Мартінес вирівняв становище, а дубль новачка Корреа на 83 і 90 + 4 хвилинах приніс “Інтеру” три очки — 3:1.

Команда Сімоне Індзагі здобула дві перемоги у двох стартових турах Серії А і займає перше місце турнірної таблиці. “Верона” зазнала другої поразки поспіль.

Доповнення

У рамках групової стадії Ліги чемпіонів “Інтер” змагатиметься із донецьким “Шахтарем”.