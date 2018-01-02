Суперник "Динамо" по ЛЄ підсилився іспанським хавбеком
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Грецький ФК "АЕК" оголосив про придбання іспанського півзахисника Еріка Морана з клубу Прімери "Леганеса", передає УНН з посиланням на сайт колективу з Афін.
За умовами контракту Моран виступатиме за греків до червня 2021-го. Виступатиме гравець під 39-м номером.
У нинішній кампанії Моран провів 7 баталій за "Леганес", відігравши сумарно 280 хвилин.
Варто відзначити, що іспанець встиг пограти в кар'єрі за "Сарагосу" (52 матчі) і "Атлетік" Більбао (23).
Примітно, що в клубі головним тренером працює іспанець Маноло Хіменес.
Додамо також, за підсумками жеребу "АЕК" став супротивником київського "Динамо" на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи.
Нагадаємо, "Динамо" зацікавилося екс-гравцем "Ювентуса".