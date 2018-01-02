Соперник "Динамо" в ЛЕ усилился испанским хавбеком

По условиям контракта Моран будет выступать за греков до июня 2021. Выступать игрок будет под 39-м номером.

В нынешней кампании Моран провел 7 баталий за "Леганес", отыграв суммарно 280 минут.

Стоит отметить, что испанец успел поиграть в карьере за "Сарагосу" (52 матча) и "Атлетик" Бильбао (23).

Примечательно, что в клубе главным тренером работает испанец Маноло Хименес.

Добавим также, по итогам жребия "АЭК" стал противником киевского "Динамо" на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, "Динамо" заинтересовалось экс-игроком "Ювентуса".