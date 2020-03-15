Супермаркетам рекомендують встановити екрани між продавцем та покупцем через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Супермаркетам рекомендують встановити бар’єри між покупцем та продавцем у вигляді екранів задля запобігання коронавірусній інфекції. Про це розповів лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН в рамках проекту "Зберігайте спокій!".
"Порада єдина – захиститися якимось бар’єром. Бар’єр у нас може бути маска, може бути екран, який зараз ми будемо рекомендувати робити всім супермаркетам, екрани від відвідувачів. Це продавець-покупець, ці екрани запроваджені у великому транспорті – автобусах, тролейбусах. Ці екрани запроваджені вже майже 10 років в аптечній мережі", - сказав Рубан.
За його словами, такий екран захищає саме від повітряно-крапельної передачі інфекції. Також він зазначив, що у Китаї довели необхідність переходити на безконтактне вітання.
"Передача даної інфекції через руки – є найбільша доказова база. Інфекція гине при обробці дезінфектором, 20-30 секунд обробки рук після миття даним дизрозчином призводить до корисних ефектів", - наголосив лікар-епідеміолог.
Також він додав, що варто дотримуватися правил респіраторної гігієни.
Нагадаємо, у Києві з суботи майже 70 інспекторів проводять контроль за умовами зберігання продуктів харчування у супермаркетах та магазинах в умовах поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.