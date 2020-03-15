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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103304 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105953 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106664 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Супермаркетам рекомендуют установить экраны между продавцом и покупателем из-за коронавируса

Супермаркетам рекомендуют установить экраны между продавцом и покупателем из-за коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Супермаркетам рекомендуют установить барьеры между покупателем и продавцом в виде экранов для предотвращения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью УНН в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!".

"Совет один - защитить каким-то барьером. Барьер у нас может быть маска, может быть экран, который сейчас мы будем рекомендовать делать всем супермаркетам, экраны от посетителей. Это продавец-покупатель, эти экраны введены в большом транспорте - автобусах, троллейбусах. Эти экраны введены уже почти 10 лет в аптечной сети", - сказал Рубан.

По его словам, такой экран защищает именно от воздушно-капельной передачи инфекции. Также он отметил, что в Китае доказали необходимость переходить на бесконтактное приветствие.

"Передача данной инфекции через руки - самая большая доказательная база. Инфекция погибает при обработке дезинфектором, 20-30 секунд обработки рук после мытья данным дизсредством приводит к полезным эффектам", - отметил врач-эпидемиолог.

Также он добавил, что следует соблюдать правила респираторной гигиены.

Напомним, в Киеве с субботы почти 70 инспекторов проводят контроль за условиями хранения продуктов питания в супермаркетах и магазинах в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

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