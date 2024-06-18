Сумщину росіяни з ночі атакували з артилерії, мінометів та дронами: 33 вибухи
Київ • УНН
росіяни 9 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області України, спричинивши 33 вибухи та атакуючи з безпілотників, артилерії та мінометів.
Російські війська з ночі 9 разів обстріляли Сумську область, атакуючи з безпілотників, артилерії та мінометів та спричинивши 33 вибухи, повідомили у вівторок у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи", - повідомили в ОВА у Telegram.
Обстрілів, як вказано, зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади:
- Великописарівська громада: сім ворожих FPV-дронів здійснили атаку (7 вибухів).
- Юнаківська громада: зафіксовано удар 3-ма FPV-дронами ( 3 вибухи), артобстріли (10 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та ствольної артилерії (4 вибухи).
- Білопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
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