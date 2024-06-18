Киев • УНН
россияне 9 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины, вызвав 33 взрыва и атакуя с беспилотников, артиллерии и минометов.
Российские войска с ночи 9 раз обстреляли Сумскую область, атакуя из беспилотников, артиллерии и минометов и вызвав 33 взрыва, сообщили во вторник в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва", - сообщили в ОВА в Telegram.
Обстрелам, как указано, подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады:
Вражеские войска 12 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 38 взрывов17 июня 2024, 19:14 • 56517 просмотров