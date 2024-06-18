Российские войска с ночи 9 раз обстреляли Сумскую область, атакуя из беспилотников, артиллерии и минометов и вызвав 33 взрыва, сообщили во вторник в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва", - сообщили в ОВА в Telegram.

Обстрелам, как указано, подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады:

Великописаревская громада: семь вражеских FPV-дронов совершили атаку (7 взрывов).

Юнаковская громада: зафиксирован удар 3-мя FPV-дронами (3 взрыва), артобстрелы (10 взрывов).

Середино-Будская громада: враг бил из минометов (6 взрывов) и ствольной артиллерии (4 взрыва).

Белопольская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

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