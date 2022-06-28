Сумщину та Чернігівщину знову обстріляв ворог з артилерії та мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Держприкордонслужби.
Деталі
За даними ДПСУ у Telegram, учора ворог здійснив обстріл двох населених пунктів Краснопільської громади Сумщини.
"Обстріли велися з російських населених пунктів", - зазначили у ДПСУ.
Так, з теребрено артилерійські установки кремлівських загарбників випустили близько чотирьох десятків снарядів калібру 152 мм.
З волфіно та тьоткіно ворог двічі обстріляв територію Білопільської громади Сумської області. Вогонь вівся зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram додав, що "після 2 ночі розпочався мінометний обстріл, 9 приходів по Великописарівській громаді. Жертв та руйнувань немає".
По території Сновської громади, що на Чернігівщині з боку сіл брянської області - нові юрковичі та ломаківка, працювала ворожа артилерія та міномети, додали у ДПСУ. Там прикордонники зафіксували вибухи більш як двох десятків боєприпасів.
Інформація про втрати та руйнування уточнюється.
Доповнення
З початку місяця російські окупанти вже щонайменше 320 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину.