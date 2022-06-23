З початку місяця окупанти приблизно 320 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину – ДПСУ

Деталі

"росія не припиняє обстрілів територій Чернігівської та Сумської областей. Лише з початку місяця ДПСУ зафіксували близько 320 обстрілів цих територій", – розповів Демченко.

За його словами, лише минулої доби ворог з території рф відкрив вогонь по території Юнаківської громади з автоматичної стрілецької зброї.

"А з боку російського села Тьоткіно мінометами, найімовірніше калібру 120 мм, обстріляли один з населених пунктів в Білопільській громаді. Внаслідок цього обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, функціонуючий медзаклад, медична, сільськогосподарська та приватна автомобільна техніка, поранено кілька домашніх тварин", - повідомив Демченко.

Доповнення

Вранці 20 червня ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини.