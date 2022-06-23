З початку місяця окупанти приблизно 320 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. З початку місяця російські окупанти приблизно 320 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Деталі
"росія не припиняє обстрілів територій Чернігівської та Сумської областей. Лише з початку місяця ДПСУ зафіксували близько 320 обстрілів цих територій", – розповів Демченко.
За його словами, лише минулої доби ворог з території рф відкрив вогонь по території Юнаківської громади з автоматичної стрілецької зброї.
"А з боку російського села Тьоткіно мінометами, найімовірніше калібру 120 мм, обстріляли один з населених пунктів в Білопільській громаді. Внаслідок цього обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, функціонуючий медзаклад, медична, сільськогосподарська та приватна автомобільна техніка, поранено кілька домашніх тварин", - повідомив Демченко.
Доповнення
Вранці 20 червня ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини.