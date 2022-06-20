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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ворог зранку тричі обстріляв Сумщину та Чернігівщину - прикордонники

Ворог зранку тричі обстріляв Сумщину та Чернігівщину - прикордонники

Київ • УНН

 • 171633 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Вранці ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини, повідомили в Держприкордонслужбі, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні на світанку з території росії двічі обстріляли Сумщину та один раз Чернігівщину", - йдеться у повідомленні ДПСУ у Telegram.

Деталі

Прикордонники зафіксували два обстріли, які ствольна артилерія рашистів вела з боку російського села зернове. Близько трьох десятків ворожих снарядів розірвалися на околиці прикордонних сіл Шосткинського району Сумщини.

Ще 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Попередньо, жертв та руйнувань внаслідок цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.

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Про новий обстріл росіянами Сумщини повідомив голова ОВА Живицький.

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