Ворог зранку тричі обстріляв Сумщину та Чернігівщину - прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Вранці ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини, повідомили в Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Сьогодні на світанку з території росії двічі обстріляли Сумщину та один раз Чернігівщину", - йдеться у повідомленні ДПСУ у Telegram.
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Прикордонники зафіксували два обстріли, які ствольна артилерія рашистів вела з боку російського села зернове. Близько трьох десятків ворожих снарядів розірвалися на околиці прикордонних сіл Шосткинського району Сумщини.
Ще 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Попередньо, жертв та руйнувань внаслідок цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.
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