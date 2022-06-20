Враг утром трижды обстрелял Сумскую и Черниговскую области - пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Утром враг трижды обстрелял пограничье Сумской и Черниговской областей, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
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"Сегодня на рассвете с территории россии дважды обстреляли Сумскую и один раз Черниговскую область", - говорится в сообщении ГПСУ в Telegram.
Детали
Пограничники зафиксировали два обстрела, которые ствольная артиллерия рашистов вела со стороны российской деревни зерновое. Около трех десятков вражеских снарядов разорвались на окраине пограничных сел Шосткинского района Сумской области.
Еще 15 взрывов российских артиллерийских снарядов зафиксировано на окраине одного из приграничных сел Новгород-Северского района Черниговской области.
Предварительно, жертв и разрушений в результате этих обстрелов нет. Информация уточняется.
Ранее
О новом обстреле россиянами Сумской области сообщил глава ОВА Живицкий.