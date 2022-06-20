Окупанти з артилерії обстріляли Сумщину: зафіксовано 30 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти з артилерії обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області – зафіксовано 30 "прильотів". Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Сьогодні близько пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду. Артилерійський вогонь, 30 приходів. Жертв та руйнувань немає", – написав Живицький.
Нагадаємо
19 червня вночі російські окупанти з мінометів обстріляли житлові квартали міста Середина-Буда Сумської області – пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків та господарчі споруди. Один будинок згорів після влучання ворожого боєприпасу.