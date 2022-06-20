Оккупанты из артиллерии обстреляли Сумскую область: зафиксировано 30 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Середино-Будскую общину Сумской области – зафиксировано 30 "прилетов". Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Сегодня около полшестого утра россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую общину. Артиллерийский огонь, 30 приходов. Жертв и разрушений нет", – написал Живицкий.
Напомним
19 июня ночью российские оккупанты из минометов обстреляли жилые кварталы города Середина-Буда Сумской области – повреждено не менее 10 частных домов и хозяйственные постройки. Один дом сгорел после попадания вражеского боеприпаса.