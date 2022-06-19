Сумщина: окупанти обстріляли житлові квартали Середини-Буди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні вночі російські окупанти з мінометів обстріляли житлові квартали міста Середина-Буда Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
Цитата
"Сьогодні вночі ворог двічі відкривав вогонь зі своєї території по Середино-Будській громаді. З 4 до 5 ранку і потім близько 7. Гатили з міномету по житловим кварталів міста Середина-Буда", – написав Живицький.
Деталі
Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків мирних жителів та господарчі споруди. Один будинок було зруйновано внаслідок пожежі після влучання ворожого боєприпасу.
Інформація щодо постраждалих чи загиблих ще уточнюється.