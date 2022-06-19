Сумская область: оккупанты обстреляли жилые кварталы Середины-Буды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты из минометов обстреляли жилые кварталы города Середина-Буда Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Сегодня ночью враг дважды открывал огонь со своей территории по Середино-Будской общине. С 4 до 5 утра и затем около 7. Били из миномета по жилым кварталам города Середина-Буда", – написал Живицкий.
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Повреждены не менее 10 частных домов мирных жителей и хозяйственные постройки. Один дом был разрушен в результате пожара после попадания вражеского боеприпаса.
Информация о пострадавших или погибших еще уточняется.