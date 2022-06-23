С начала месяца оккупанты примерно 320 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. С начала месяца российские оккупанты примерно 320 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"россия не прекращает обстрелы территорий Черниговской и Сумской областей. Только с начала месяца ГПСУ зафиксировала около 320 обстрелов этих территорий", – рассказал Демченко.
По его словам, только за прошедшие сутки враг с территории рф открыл огонь по территории Юнаковской общины из автоматического стрелкового оружия.
"А со стороны российского села Теткино минометами, вероятнее всего калибра 120 мм, обстреляли один из населенных пунктов в Белопольской общине. В результате этого обстрела повреждена гражданская инфраструктура, функционирующее медучреждение, медицинская, сельскохозяйственная и частная автомобильная техника, ранены несколько домашних животных – сообщил Демченко.