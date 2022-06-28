Сумскую и Черниговскую области снова обстрелял враг из артиллерии и минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Враг продолжает обстреливать пограничье Сумской и Черниговской областей, сообщает УНН со ссылкой на информацию Госпогранслужбы.
Детали
По данным ГПСУ в Telegram, вчера враг осуществил обстрел двух населенных пунктов Краснопольской громады Сумской области.
"Обстрелы велись из российских населенных пунктов", - отметили в ГПСУ.
Так, из теребрено артиллерийские установки кремлевских захватчиков выпустили около четырех десятков снарядов калибра 152 мм.
Из волфино и теткино враг дважды обстрелял территорию Белопольской громады Сумской области. Огонь велся из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram добавил, что "после 2 ночи начался минометный обстрел, 9 приходов по Великописаревской громаде. Жертв и разрушений нет".
По территории Сновской громады в Черниговской области со стороны сел брянской области - новые юрковичи и ломаковка, работала вражеская артиллерия и минометы, добавили в ГПСУ. Там пограничники зафиксировали взрывы более двух десятков боеприпасов.
Информация о потерях и разрушениях уточняется.
Дополнение
С начала месяца российские оккупанты уже не менее 320 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области.