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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Сумскую и Черниговскую области снова обстрелял враг из артиллерии и минометов

Сумскую и Черниговскую области снова обстрелял враг из артиллерии и минометов

Киев • УНН

 • 59368 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Враг продолжает обстреливать пограничье Сумской и Черниговской областей, сообщает УНН со ссылкой на информацию Госпогранслужбы.

Детали

По данным ГПСУ в Telegram, вчера враг осуществил обстрел двух населенных пунктов Краснопольской громады Сумской области.

"Обстрелы велись из российских населенных пунктов", - отметили в ГПСУ.

Так, из теребрено артиллерийские установки кремлевских захватчиков выпустили около четырех десятков снарядов калибра 152 мм. 

Из волфино и теткино враг дважды обстрелял территорию Белопольской громады Сумской области. Огонь велся из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram добавил, что "после 2 ночи начался минометный обстрел, 9 приходов по Великописаревской громаде. Жертв и разрушений нет".

По территории Сновской громады в Черниговской области со стороны сел брянской области - новые юрковичи и ломаковка, работала вражеская артиллерия и минометы, добавили в ГПСУ. Там пограничники зафиксировали взрывы более двух десятков боеприпасов.

Информация о потерях и разрушениях уточняется.

Дополнение

С начала месяца российские оккупанты уже не менее 320 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области.

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