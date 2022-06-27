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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Сумщина: уночі ворог випустив дві ракети в напрямку Охтирки

Сумщина: уночі ворог випустив дві ракети в напрямку Охтирки

Київ • УНН

 • 163101 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Російські війська вночі випустили дві ракети в напрямку Охтирки Сумської області, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.

Цитата

"Сумщина. Ніч минула відносно спокійно. Вчора ввечері, ближе до 22 години були постріли з автоматичної зброї вздовж кордону по території Шалигінської громади. А вночі ворог випустив дві ракети в напрямку Охтирки. Жертв та руйнувань немає", - написав Живицький у Telegram.

Доповнення

26 червня російські окупанти випустили по Сумщині понад 150 снарядів та мін.

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