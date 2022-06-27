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13:44 • 29273 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 46170 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 46886 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 24568 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57542 просмотра

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Сумская область: ночью враг выпустил две ракеты в направлении Ахтырки

Сумская область: ночью враг выпустил две ракеты в направлении Ахтырки

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские войска ночью выпустили две ракеты в направлении Ахтырки Сумской области, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Цитата

"Сумская область. Ночь прошла относительно спокойно. Вчера вечером, ближе к 22 часам были выстрелы из автоматического оружия вдоль границы по территории Шалыгинской громады. А ночью враг выпустил две ракеты в направлении Ахтырки. Жертв и разрушений нет", - написал Живицкий в Telegram.

Дополнение

26 июня российские оккупанты выпустили по Сумской области более 150 снарядов и мин.

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