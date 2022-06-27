Сумская область: ночью враг выпустил две ракеты в направлении Ахтырки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские войска ночью выпустили две ракеты в направлении Ахтырки Сумской области, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
Цитата
"Сумская область. Ночь прошла относительно спокойно. Вчера вечером, ближе к 22 часам были выстрелы из автоматического оружия вдоль границы по территории Шалыгинской громады. А ночью враг выпустил две ракеты в направлении Ахтырки. Жертв и разрушений нет", - написал Живицкий в Telegram.
Дополнение
26 июня российские оккупанты выпустили по Сумской области более 150 снарядов и мин.