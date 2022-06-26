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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Російські окупанти випустили по Сумщині понад 150 снарядів та мін

Російські окупанти випустили по Сумщині понад 150 снарядів та мін

Київ • УНН

 • 139397 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Окупанти зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів. Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська. Загалом за 27 червня російські загарбники випустили понад 150 снарядів та мін. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

“Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів”, — зазначив він.

Деталі

Живицький додав, що найбільше постраждала Краснопільська громада — сюди було близько сотні прильотів за день.

На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма.

Одна людина загинула, одна — в лікарні.

Нагадаємо

Окупанти двічі обстріляли Хотінську громаду на Сумщині із артилерії.

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