Російські окупанти випустили по Сумщині понад 150 снарядів та мін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Окупанти зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів. Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська. Загалом за 27 червня російські загарбники випустили понад 150 снарядів та мін. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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“Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів”, — зазначив він.
Деталі
Живицький додав, що найбільше постраждала Краснопільська громада — сюди було близько сотні прильотів за день.
На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма.
Одна людина загинула, одна — в лікарні.
Нагадаємо
Окупанти двічі обстріляли Хотінську громаду на Сумщині із артилерії.