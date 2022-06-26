Російські окупанти випустили по Сумщині понад 150 снарядів та мін

Цитата

“Цей день у нас пройшов під постійними обстрілами. Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів”, — зазначив він.

Деталі

Живицький додав, що найбільше постраждала Краснопільська громада — сюди було близько сотні прильотів за день.

На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма.

Одна людина загинула, одна — в лікарні.

Нагадаємо

Окупанти двічі обстріляли Хотінську громаду на Сумщині із артилерії.