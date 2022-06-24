Рашисти обстріляли Сумщину із САУ та реактивних систем
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Окупанти двічі обстріляли Хотінську громаду на Сумщину із артилерії. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Близько 18 години росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду із артилерії. 4 приходи із САУ та близько 10 - із реактивних систем залпового вогню. Постраждалих та руйнувань немає", - написав Живицький.
Нагадаємо
Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив, що окупанти понад 50 разів обстріляли область використовуючи фосфорні снаряди. Постраждала дитина.