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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22113 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 65506 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 164869 перегляди

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Рашисти обстріляли Сумщину із САУ та реактивних систем

Рашисти обстріляли Сумщину із САУ та реактивних систем

Київ • УНН

 • 105569 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Окупанти двічі обстріляли Хотінську громаду на Сумщину із артилерії. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН

Цитата

"Близько 18 години росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду із артилерії. 4 приходи із САУ та близько 10 - із реактивних систем залпового вогню. Постраждалих та руйнувань немає", - написав Живицький.

Нагадаємо

Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив, що окупанти понад 50 разів обстріляли область використовуючи фосфорні снаряди. Постраждала дитина.

Українські Національні Новини

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