Рашисты обстреляли Сумщину из САУ и реактивных систем
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Оккупанты дважды обстреляли Хотинскую громаду в Сумской области из артиллерии. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Около 18 часов россияне дважды обстреляли Хотинскую громаду из артиллерии. 4 прихода из САУ и около 10 - из реактивных систем залпового огня. Пострадавших и разрушений нет", - написал Живицкий.
Напомним
Председатель Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты более 50 раз обстреляли область используя фосфорные снаряды. Пострадал ребенок.