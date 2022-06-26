Российские оккупанты выпустили по Сумщине более 150 снарядов и мин

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Оккупанты со своей территории вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов. Пострадали территории четырех общин Сумщины: Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская. В общей сложности за 27 июня российские захватчики выпустили более 150 снарядов и мин. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

“Этот день в нас прошел под постоянными обстрелами. Враги из своей территории вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Выпускали неуправляемые ракеты из вертолетов”, — отметил он.

Детали

Живицкий добавил, что больше всего пострадала Краснопольская община — сюда было около сотни прилетов за день.

На территории сел общины повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма.

Один человек погиб, один — в больнице.

Напомним

Оккупанты дважды обстреляли Хотинскую общину на Сумщине из артиллерии.

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