Сумщина: окупанти ранком здійснили обстріл з мінометів, зафіксовано три прильоти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Сумщині зранку був обстріл Юнаківської громади з мінометів − 3 прильоти. Без втрат. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Цитата
"... ранок почався з ворожого вогню. Юнаківську громаду о шостій ранку росіяни обстріляли з мінометів.
3 прильоти, без жертв та руйнувань", - написав Живицький.
Додамо
Учора за день росіяни росіяни здійснили 15 обстрілів 8 прикордонних громад області − Шалигинської, Хотінської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської. Зафіксовано 223 прильоти. Є руйнування.
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