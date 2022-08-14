Сумщина: оккупанты утром совершили обстрел из минометов, зафиксировано три прилета

Цитата

"...утро началось с вражеского огня. Юношеская громада в шесть утра россияне обстреляли из минометов.

3 прилета, без жертв и разрушений", - написал Живицкий.

Добавим

Вчера за день россияне россияне совершили 15 обстрелов 8 пограничных громад области − Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской. Зафиксировано 223 прилета. Есть разрушение.

Ранее

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 43,5 тыс. человек, 1864 танков и сотен единиц военной техники.