Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 43,5 тис. окупантів та ще вісім ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 43,5 тис. осіб, 1864 танків та сотень одиниць військової техніки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у Генштабі, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 43550 (+150) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1864 (+8) одиниць;
бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) одиниць;
артилерійських систем – 980 (+2) одиниць;
РСЗВ - 261 (+0) одиниць;
засоби ППО - 136 (+0) одиниць;
літаків – 233 (+0) одиниць;
гелікоптерів – 194 (+1) одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 784 (+5);
крилаті ракети - 187 (+0);
кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн - 3039 (+3) одиниць;
спеціальна техніка - 91 (+0).
Додамо
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
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