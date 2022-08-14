На Сіверському напрямку триває ротація підрозділів Західного військового округу окупантів, – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Генштаб ЗСУ у свіжому звіті повідомив, що на Сіверському напрямку триває ротація підрозділів Західного військового округу окупантів, передає УНН.
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Розпочалася 172 доба повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну.
На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БПЛА.
На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини. В районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів. Безглуздий штурм українські воїни відбили.
На Краматорському напрямку російські окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного.
На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку БпЛА. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара.
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Росія може зосередитися на атаках Донецької області, щоб відвернути увагу українських військових від Південного фронту.