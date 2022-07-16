Сумщина: голова ОВА показав наслідки ранкових ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram показав наслідки ранкових обстрілів громад Сумської області з боку російських окупантів, пише УНН.
Деталі
Він показав наслідки ранкових обстрілів в Есманьській та Білопільській громадах.
У першій, з його слів, - розбита школа та сільгосппідприємство.
У другій - пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди мирних жителів. Є поранена худоба, вбиті домашні тварини.
Доповнення
Живицький повідомив, що сьогодні з 6 ранку по Зноб-Новгородській громаді було 12 прильотів з міномету. У Білопільській громаді майже з 8 ранку були прильоти із ствольної артилерії, щонайменше - 12. В Есманьській громаді о пів на дев'яту почався мінометний обстріл. Також ворог випустив 4 ракети з літака.
Держприкордонслужба зазначила, що російські окупанти знову обстріляли населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.