Сумская область: глава ОВА показал последствия утренних вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram показал последствия утренних обстрелов громад Сумской области со стороны российских оккупантов, пишет УНН.
Детали
Он показал последствия утренних обстрелов в Эсманьской и Белопольской громадах.
В первой, по его словам, – разбита школа и сельхозпредприятие.
Во второй – повреждены частные дома и хозяйственные постройки мирных жителей. Есть раненый скот, убитые домашние животные.
Дополнение
Живицкий сообщил, что сегодня с 6 утра по Зноб-Новгородской громаде было 12 прилетов из миномета. В Белопольской громаде почти с 8 утра были прилеты из ствольной артиллерии, по меньшей мере - 12. В Эсманьской громаде в половине девятого начался минометный обстрел. Также враг выпустил 4 ракеты из самолета.
Госпогранслужба отметила, что российские оккупанты снова обстреляли населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.