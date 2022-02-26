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Суми повністю під Україною, Чернігів та Харків тримаються – Арестович

Суми повністю під Україною, Чернігів та Харків тримаються – Арестович

Київ • УНН

 • 702345 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Суми повністю перебувають під Україною. Чернігів та Харків тримають оборону. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Тримається Чернігів, тримаються Суми. Суми повністю під нами, попри попередні повідомлення, що нібито половина Сум під ними ( Росією – ред.) Суми повністю під нами й в Сумах діючі військовослужбовці і колишні військовослужбовці, просто громадяни зорганізувалися самі й тримають оборону»,- розповів Арестович.

За його словами, в Сумах люди навіть роблять вилазки у бік противника й зараз там російська армія повність деморалізована й наразі не відбувається жодних дій, немає палива, немає настрою і немає моралі.

«Харків тримається, всі ви бачили в інтернеті кадри розгрому російських колон під Харковом. Харків як друга столиця України демонструє блискучі результати своєї бойової роботи», - сказав Арестович.

Доповнення

На вулицях Сум станом на 12:18 йшли бої. Після 13 години заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Вячеслав Печененко, який знаходиться в місті Суми і координує діяльність військових, правоохоронців і тероборони області, заявляв, що "ситуація в цілому контрольована". При цьому російська авіація по області розкидає заміновані гаджети та іграшки.

У Харківській області сьогодні, 26 лютого на трасі Ізюм-Харків російські окупанти обстріляли пасажирський автобус з людьми.

Сьогодні, українські військові захопили кілька російських танків під Черніговом, а під час боїв за Чернігів захопили двох російських окупантів.

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