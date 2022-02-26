Суми повністю під Україною, Чернігів та Харків тримаються – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Суми повністю перебувають під Україною. Чернігів та Харків тримають оборону. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Тримається Чернігів, тримаються Суми. Суми повністю під нами, попри попередні повідомлення, що нібито половина Сум під ними ( Росією – ред.) Суми повністю під нами й в Сумах діючі військовослужбовці і колишні військовослужбовці, просто громадяни зорганізувалися самі й тримають оборону»,- розповів Арестович.
За його словами, в Сумах люди навіть роблять вилазки у бік противника й зараз там російська армія повність деморалізована й наразі не відбувається жодних дій, немає палива, немає настрою і немає моралі.
«Харків тримається, всі ви бачили в інтернеті кадри розгрому російських колон під Харковом. Харків як друга столиця України демонструє блискучі результати своєї бойової роботи», - сказав Арестович.
Доповнення
На вулицях Сум станом на 12:18 йшли бої. Після 13 години заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Вячеслав Печененко, який знаходиться в місті Суми і координує діяльність військових, правоохоронців і тероборони області, заявляв, що "ситуація в цілому контрольована". При цьому російська авіація по області розкидає заміновані гаджети та іграшки.
У Харківській області сьогодні, 26 лютого на трасі Ізюм-Харків російські окупанти обстріляли пасажирський автобус з людьми.
Сьогодні, українські військові захопили кілька російських танків під Черніговом, а під час боїв за Чернігів захопили двох російських окупантів.