Українські військові захопили кілька російських танків під Черніговом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські військові захопили кілька російських танків під Черніговом, а під час боїв за Чернігів захопили двох російських окупантів, передає УНН.
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“Воїни Збройних Сил України захопили кілька російських танків під Черніговом. Тепер вони послужать на благо України. З іншими сталося те що й мало статися”, — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Повідомляється, що місцеве населення допомагає військовим бити загарбника.
“Люди роблять коктейлі Молотова для російських „братів“, зливають паливо з заправників та руйнують залізничні мости! Разом ми поборемо цю навалу!”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, Міністерство оборони України повідомляє, що під час боїв за Чернігів унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними Силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя.
Один з них — начальник штаба в/ч 41659.
Доповнення
У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові потрапили 2 снаряди.