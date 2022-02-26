Українські військові захопили кілька російських танків під Черніговом

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 17931 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 31721 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 58242 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 87006 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 97070 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 95768 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 120560 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164945 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177270 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214841 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.8 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 117309 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 57802 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 76280 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 137485 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 188095 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 188095 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 137485 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 271352 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 392633 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 646591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 14601 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 91457 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 129633 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 154969 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 175731 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Українські військові захопили кілька російських танків під Черніговом

Українські військові захопили кілька російських танків під Черніговом

Київ • УНН

 • 204043 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські військові захопили кілька російських танків під Черніговом, а під час боїв за Чернігів захопили двох російських окупантів, передає УНН.

Цитата

“Воїни Збройних Сил України захопили кілька російських танків під Черніговом. Тепер вони послужать на благо України. З іншими сталося те що й мало статися”, — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Повідомляється, що місцеве населення допомагає військовим бити загарбника.

“Люди роблять коктейлі Молотова для російських „братів“, зливають паливо з заправників та руйнують залізничні мости! Разом ми поборемо цю навалу!”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, Міністерство оборони України повідомляє, що під час боїв за Чернігів унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними Силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя.
Один з них — начальник штаба в/ч 41659.

Доповнення

У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові потрапили 2 снаряди. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68