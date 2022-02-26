Украинские военные захватили несколько российских танков под Черниговом

Цитата

“Воины Вооруженных Сил Украины захватили несколько российских танков под Черниговом. Теперь они послужат на благо Украины. С другими произошло то что и должно было произойти", - сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Сообщается, что местное население помогает военным бить захватчика.

"Люди делают коктейли Молотова для русских "братьев", сливают топливо с заправщиков и разрушают железнодорожные мосты! Вместе мы поборем это нашествие!”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, Министерство обороны Украины сообщает, что во время боев за Чернигов результате молниеносной атаки совместно с Вооруженными Силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось сразу вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, которые даже не успели среагировать на то что произошло, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Один из них — начальник штаба в/ч 41659.

Дополнение

В здание областного управления Службы безопасности Украины в Чернигове попавших 2 снаряда.