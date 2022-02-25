В обласну будівлю СБУ у Чернігові попали 2 снаряди: спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить. Про це у коментарі Суспільному підтвердили в обласному управлінні ДСНС, передає УНН.
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“В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
Російські військові обстріляли Ворзель на Київщині та влучили в дитячий будинок, у якому перебувало 50 дітей.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.