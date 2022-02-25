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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 20531 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В обласну будівлю СБУ у Чернігові попали 2 снаряди: спалахнула пожежа

В обласну будівлю СБУ у Чернігові попали 2 снаряди: спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 202461 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить. Про це у коментарі Суспільному підтвердили в обласному управлінні ДСНС, передає УНН.

Цитата

“В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

Російські військові обстріляли Ворзель на Київщині та влучили в дитячий будинок, у якому перебувало 50 дітей.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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