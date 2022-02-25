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Російські військові під час обстрілу Ворзеля влучили в дитбудинок з 50 дітьми

Російські військові під час обстрілу Ворзеля влучили в дитбудинок з 50 дітьми

Київ • УНН

 • 155336 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російські військові обстріляли Ворзель на Київщині та влучили в дитячий будинок, у якому перебувало 50 дітей. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню „Град“ в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей”, — написала Венедіктова.

Деталі

За її словами, у результаті зазначених протиправних дій постраждалі відсутні, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку знаходились в інших приміщеннях.

“Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації”, — повідомила Венедіктова.

Доповнення

В Охтирці на Сумщині був обстріл “ураганами” під який потрапив дитячий садок.

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