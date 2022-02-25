Російські військові під час обстрілу Ворзеля влучили в дитбудинок з 50 дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російські військові обстріляли Ворзель на Київщині та влучили в дитячий будинок, у якому перебувало 50 дітей. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню „Град“ в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей”, — написала Венедіктова.
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За її словами, у результаті зазначених протиправних дій постраждалі відсутні, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку знаходились в інших приміщеннях.
“Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації”, — повідомила Венедіктова.
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