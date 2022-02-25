Российские военные во время обстрела Ворзеля попали в детдом с 50 детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Российские военные обстреляли Ворзель в Киевской области и попали в детский дом, в котором находилось 50 детей. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата
“Во время ведения боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание осколков от, вероятно, систем залпового огня „Град“ в одно из помещений детского дома в городе Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей”, — написала Венедиктова.
Детали
По ее словам, в результате указанных противоправных действий пострадавшие отсутствуют, поскольку на момент попадания осколка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.
“Сейчас детей из детского дома не эвакуировали, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. По вмешательству прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - сообщила Венедиктова.
Дополнения
В Охтырке, в Сумской области, был обстрел “ураганами” под который попал детский сад.