В областное здание СБУ в Чернигове попали 2 снаряда: вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В здание областного управления Службы безопасности Украины в Чернигове попали 2 снаряда. Сейчас здание горит. Об этом в комментарии Суспильному подтвердили в областном управлении ГСЧС, передает УНН.
Цитата
“В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда. Сейчас здание горит”, - говорится в сообщении.
Добавим
Российские военные обстреляли Ворзель в Киевской области и попали в детский дом, в котором находилось 50 детей.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.