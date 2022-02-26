На трасі Ізюм-Харків російські окупанти обстріляли пасажирський автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Харківській області на трасі Ізюм-Харків російські окупанти обстріляли пасажирський автобус з людьми. Про це “Суспільному” повідомив Володимир Мацокін, заступник Ізюмського міського голови, інформує УНН.
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Внаслідок обстрілу автобуса під Волоховим Яром 14 поранених, 1 загиблий, заявляє голова Ізюмської РДА Степан Масельський.
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Нагадаємо
У тимчасово окупованому Донецьку окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами.