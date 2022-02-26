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У Донецьку окупанти роздають бойовикам протигази, можлива провокація з хімречовинами - СБУ

У Донецьку окупанти роздають бойовикам протигази, можлива провокація з хімречовинами - СБУ

Київ • УНН

 • 104064 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У тимчасово окупованому Донецьку окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію СБУ.

Цитата:

“Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації — підриву промислових ємностей з хімічними речовинами”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових.

“Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів. Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!” — наголошують у СБУ у повідомленні.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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