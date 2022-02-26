В Донецке оккупанты раздают боевикам противогазы, возможна провокация с химвеществами - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Во временно оккупированном Донецке оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию СБУ.
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“Имеем разведывательную информацию из временно оккупированного Донецка. Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в этой диверсии в отношении мирного населения планируют обвинить украинских военных.
“Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!” — отмечают в СБУ в сообщении.
Напомним
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.