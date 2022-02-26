На трассе Изюм-Харьков российские оккупанты обстреляли пассажирский автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Харьковской области на трассе Изюм-Харьков российские оккупанты обстреляли пассажирский автобус с людьми. Об этом “Суспільному” сообщил Владимир Мацокин, заместитель Изюмского городского головы, информирует УНН.
Детали
В результате обстрела автобуса под Волоховым Яром 14 раненых, 1 погибший, заявляет председатель Изюмской РГА Степан Масельский.
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Напомним
Во временно оккупированном Донецке оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами.