Сумы полностью под Украиной, Чернигов и Харьков держатся - Арестович

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"Держится Чернигов, держатся Сумы. Суммы полностью под нами, несмотря на предыдущие сообщения, что якобы половина Сум под ними (Россией - ред.) Сумы полностью под нами и в Сумах действующие военнослужащие и бывшие военнослужащие, просто граждане организовались сами и держат оборону",- рассказал Арестович.

По его словам, в Сумах люди даже делают вылазки в сторону противника и сейчас там российская армия полностью деморализована и в настоящее время не происходит никаких действий, нет топлива, нет настроения и нет морали.

"Харьков держится, все вы видели в интернете кадры разгрома русских колонн под Харьковом. Харьков как вторая столица Украины демонстрирует блестящие результаты своей боевой работы", - сказал Арестович.

Дополнения

На улицах Сум по состоянию на 12:18 шли бои. После 13 часов заместитель председателя Сумской областной военной администрации Вячеслав Печененко, который находится в городе Сумы и координирует деятельность военных, правоохранителей и тероборони области, заявлял, что "ситуация в целом контролируемая". При этом российская авиация по области разбрасывает заминированные гаджеты и игрушки.

В Харьковской области сегодня, 26 февраля на трассе Изюм-Харьков российские оккупанты обстреляли пассажирский автобус с людьми.



Сегодня, украинские военные захватили несколько русских танков под Черниговом, а во время боев за Чернигов захватили двух российских оккупантов.



