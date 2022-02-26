Ситуація на Сумщині: авіація РФ по області розкидає заміновані гаджети та іграшки

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 43175 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 75734 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 86749 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 89042 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 116146 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 163445 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176413 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214471 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201414 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187999 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 107237 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 44841 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 65673 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 117884 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 163172 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 163172 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 117884 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 262120 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 384188 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 638917 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 4287 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 88267 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 126701 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152245 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173180 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ситуація на Сумщині: авіація РФ по області розкидає заміновані гаджети та іграшки

Ситуація на Сумщині: авіація РФ по області розкидає заміновані гаджети та іграшки

Київ • УНН

 • 251796 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. На вулицях Сум станом на 12:18 йшли бої. Після 13 години заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Вячеслав Печененко, який знаходиться в місті Суми і координує діяльність військових, правохоронців і тероборони області, заявляв, що "ситуація в цілому контрольована". При цьому російська авіація по області розкидає заміновані гаджети та іграшки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Деталі

Повідомляється, що диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих.

Сумська обласна військова адміністрація попереджає, що їх не можна чіпати й потрібно терміново повідомляти про такі факти.

Цитата:

“Авіація по області розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Все начинене вибухівкою. Це не фейк. Це інформація від військових. Тому ніхто нічого не піднімає!”, — наголошується в повідомленні після 12 години.

Окрім того, повідомляється, що на вулицях Сум на 12:18 йшли бої. “У різних районах міста є військова техніка. Жителі міста мають залишатися вдома. І подалі триматися від вікон. Загрози артилерійського обстрілу наразі немає”, — йдеться в повідомленні.

Після 13 години повідомлялося, що за розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького заступник голови Вячеслав Печененко знаходиться в м. Суми і координує діяльність військових, правохоронців і тероборони області. "Ситуація в цілому контрольована. Наші військові й тероборона дають гідний відсіч ворогу. Ми переможемо, бо ми − на своїй землі. Слава Збройним Силам України! Слава Україні", − наголосив Вячеслав Печененко.

Станом на 13:24 повідомлялося, що в області у м. Охтирка поцілили у військову частину, а в м. Суми у районі Білопільського шляху розпочалася стрілянина.

Доповнення

Раніше російські окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ на Сумщині, не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35