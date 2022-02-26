Ситуація на Сумщині: авіація РФ по області розкидає заміновані гаджети та іграшки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. На вулицях Сум станом на 12:18 йшли бої. Після 13 години заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Вячеслав Печененко, який знаходиться в місті Суми і координує діяльність військових, правохоронців і тероборони області, заявляв, що "ситуація в цілому контрольована". При цьому російська авіація по області розкидає заміновані гаджети та іграшки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Деталі
Повідомляється, що диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих.
Сумська обласна військова адміністрація попереджає, що їх не можна чіпати й потрібно терміново повідомляти про такі факти.
Цитата:
“Авіація по області розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Все начинене вибухівкою. Це не фейк. Це інформація від військових. Тому ніхто нічого не піднімає!”, — наголошується в повідомленні після 12 години.
Окрім того, повідомляється, що на вулицях Сум на 12:18 йшли бої. “У різних районах міста є військова техніка. Жителі міста мають залишатися вдома. І подалі триматися від вікон. Загрози артилерійського обстрілу наразі немає”, — йдеться в повідомленні.
Після 13 години повідомлялося, що за розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького заступник голови Вячеслав Печененко знаходиться в м. Суми і координує діяльність військових, правохоронців і тероборони області. "Ситуація в цілому контрольована. Наші військові й тероборона дають гідний відсіч ворогу. Ми переможемо, бо ми − на своїй землі. Слава Збройним Силам України! Слава Україні", − наголосив Вячеслав Печененко.
Станом на 13:24 повідомлялося, що в області у м. Охтирка поцілили у військову частину, а в м. Суми у районі Білопільського шляху розпочалася стрілянина.
Доповнення
Раніше російські окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ на Сумщині, не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню.