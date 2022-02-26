Ситуація на Сумщині: авіація РФ по області розкидає заміновані гаджети та іграшки

КИЇВ. 26 лютого. УНН. На вулицях Сум станом на 12:18 йшли бої. Після 13 години заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Вячеслав Печененко, який знаходиться в місті Суми і координує діяльність військових, правохоронців і тероборони області, заявляв, що "ситуація в цілому контрольована". При цьому російська авіація по області розкидає заміновані гаджети та іграшки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.