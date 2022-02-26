Ситуация в Сумской области: авиация РФ по региону разбрасывает заминированные гаджеты и игрушки

ukru
15 марта, 19:03 • 76166 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118586 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111934 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106535 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92403 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91653 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80259 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115511 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123733 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126739 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 87327 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 100340 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 50062 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 34001 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 111159 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 115511 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 116074 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255031 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284559 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221058 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101944 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123733 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109177 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126588 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128759 просмотра
Актуальное
Ситуация в Сумской области: авиация РФ по региону разбрасывает заминированные гаджеты и игрушки

Ситуация в Сумской области: авиация РФ по региону разбрасывает заминированные гаджеты и игрушки

Киев • УНН

 • 251792 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. На улицах Сум по состоянию на 12:18 шли бои. После 13 часов заместитель председателя Сумской областной военной администрации Вячеслав Печененко, который находится в городе Сумы и координирует деятельность военных, правоохранителей и тероборони области, заявлял, что "ситуация в целом контролируемая". При єтом российская авиация по области разбрасывает заминированные гаджеты и игрушки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Детали

Сообщается, что диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории ценных вещей, технических гаджетов заминированных.

Сумская областная военная администрация предупреждает, что их нельзя трогать и нужно срочно сообщать о таких фактах.

Цитата:

“Авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой. Это не фейк. Это информация от военных. Поэтому никто ничего не поднимает!”, — отмечается в сообщении после 12 часов.

Кроме того, сообщается, что на улицах Сум на 12:18 шли бои. "В разных районах города есть военная техника. Жители города должны оставаться дома. И подальше держаться от окон. Угрозы артиллерийского обстрела пока нет", - говорится в сообщении.

После 13 часов сообщалось, что по распоряжению главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого заместитель председателя Вячеслав Печененко находится в г. Сумы и координирует деятельность военных, правоохранителей и тероборони области. "Ситуация в целом контролируемая. Наши военные и тероборона дают достойный отпор врагу. Мы победим, потому что мы − на своей земле. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине", - подчеркнул Вячеслав Печененко.

По состоянию на 13:24 сообщалось, что в области в г. Ахтырка попали в воинскую часть, а в г. Сумы в районе Белопольского пути началась стрельба.

Дополнения

Ранее российские оккупанты захватили трассу Копти-Бачевск в Сумской области, не разрешают выезд на дорогу гражданскому населению.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы