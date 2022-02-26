Ситуация в Сумской области: авиация РФ по региону разбрасывает заминированные гаджеты и игрушки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. На улицах Сум по состоянию на 12:18 шли бои. После 13 часов заместитель председателя Сумской областной военной администрации Вячеслав Печененко, который находится в городе Сумы и координирует деятельность военных, правоохранителей и тероборони области, заявлял, что "ситуация в целом контролируемая". При єтом российская авиация по области разбрасывает заминированные гаджеты и игрушки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Детали
Сообщается, что диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории ценных вещей, технических гаджетов заминированных.
Сумская областная военная администрация предупреждает, что их нельзя трогать и нужно срочно сообщать о таких фактах.
Цитата:
“Авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой. Это не фейк. Это информация от военных. Поэтому никто ничего не поднимает!”, — отмечается в сообщении после 12 часов.
Кроме того, сообщается, что на улицах Сум на 12:18 шли бои. "В разных районах города есть военная техника. Жители города должны оставаться дома. И подальше держаться от окон. Угрозы артиллерийского обстрела пока нет", - говорится в сообщении.
После 13 часов сообщалось, что по распоряжению главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого заместитель председателя Вячеслав Печененко находится в г. Сумы и координирует деятельность военных, правоохранителей и тероборони области. "Ситуация в целом контролируемая. Наши военные и тероборона дают достойный отпор врагу. Мы победим, потому что мы − на своей земле. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине", - подчеркнул Вячеслав Печененко.
По состоянию на 13:24 сообщалось, что в области в г. Ахтырка попали в воинскую часть, а в г. Сумы в районе Белопольского пути началась стрельба.
Дополнения
Ранее российские оккупанты захватили трассу Копти-Бачевск в Сумской области, не разрешают выезд на дорогу гражданскому населению.