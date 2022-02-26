Ситуация в Сумской области: авиация РФ по региону разбрасывает заминированные гаджеты и игрушки

Детали

Сообщается, что диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории ценных вещей, технических гаджетов заминированных.

Сумская областная военная администрация предупреждает, что их нельзя трогать и нужно срочно сообщать о таких фактах.

Цитата:

“Авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой. Это не фейк. Это информация от военных. Поэтому никто ничего не поднимает!”, — отмечается в сообщении после 12 часов.

Кроме того, сообщается, что на улицах Сум на 12:18 шли бои. "В разных районах города есть военная техника. Жители города должны оставаться дома. И подальше держаться от окон. Угрозы артиллерийского обстрела пока нет", - говорится в сообщении.

После 13 часов сообщалось, что по распоряжению главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого заместитель председателя Вячеслав Печененко находится в г. Сумы и координирует деятельность военных, правоохранителей и тероборони области. "Ситуация в целом контролируемая. Наши военные и тероборона дают достойный отпор врагу. Мы победим, потому что мы − на своей земле. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине", - подчеркнул Вячеслав Печененко.

По состоянию на 13:24 сообщалось, что в области в г. Ахтырка попали в воинскую часть, а в г. Сумы в районе Белопольского пути началась стрельба.

Дополнения

Ранее российские оккупанты захватили трассу Копти-Бачевск в Сумской области, не разрешают выезд на дорогу гражданскому населению.