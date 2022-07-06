Сума збитків майже 13 млн грн: постачальники медобладнання, підконтрольні громадянину рф, умисно зривали поставки до військових госпіталів

Деталі

За попередніми даними, більше 10 пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання. Мова йде про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування. Задокументована сума збитків від такої протиправної діяльності становить майже 13 млн грн.

Цитата

"Встановлено, що росіянин - фактичний власник компаній - та їх менеджмент з числа громадян України причетні до умисного невиконання договорів. Під час обшуків виявлено та вилучено: печатки підприємств, а також носії інформації та документи з доказами протиправної діяльності", - ідеться в повідомленні.

Громадянину рф та керівнику однієї з компаній-постачальників заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб.

Доповнення

Накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права українських компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв "Руст Україна" та "Банку Форвард" – їхнім кінцевим бенефіціаром є громадянин росії.